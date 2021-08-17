За сутки в регионах РФ потушили около 31 тыс. га леса

ТАСС, 17 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади почти 31 тыс. га, продолжаются работы по ликвидации возгораний почти на 1,6 млн га, большинство из них находится в Якутии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.08.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 72 лесных пожара на площади 30 718 га. На 00:00 мск 16.08.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 169 лесных пожаров на площади 1 579 897 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 95 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 417 065 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксирован 21 пожар площадью 112 818 га, на Чукотке - два пожара площадью 14 950 га, в Костромской области - пожар площадью 2 тыс. га, в Башкирии - девять пожаров площадью 1 478 га. Также лесные пожары зафиксированы в других регионах.

Возгорания тушат 8 449 человек, задействовано 1 447 единиц техники, 14 воздушных судов, еще 61 воздушное судно занято на авиамониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в восьми регионах, особый противопожарный режим действует в 59.