В Еврейской автономии паводок подтопил 19 населенных пунктов

ТАСС, 17 августа. Паводок подтопил 19 населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"В зону подтопления попадают 19 населенных пунктов ЕАО. В селе Пашково вода зашла в четыре жилых дома. Также подтоплены два дома в Пузино и по одному - в Приамурском и во Владимировке", - говорится в сообщении. По данным территориального управления МЧС, 16 августа в зоне подтопления находились 17 населенных пунктов. На всех гидропостах области уровень воды зафиксирован выше отметки "опасное гидрологическое явление".

На гидропостах в Пашково, Екатерино-Никольском и Нагибово уровень воды за сутки снизился на 2-5 см. Уровень Амура на гидропостах в селах Ленинское и Нижнеспасское продолжает расти. Водой охвачено 358 приусадебных участков в пяти муниципальных образованиях и 1 096 дач в поселках им. Тельмана, Владимировке и Приамурском Смидовичского района.

Паводком разрушено 27 участков автодорог общей протяженностью 16 169 м, в Октябрьском районе подтоплен шестиметровый низководный мост на автодороге Благословенное - Луговое. Для транспортного сообщения организован объезд через села Амурзет - Озерное - Самара - Полевое. Перекрыто движение по дороге Амурзет - Пузино, организован объезд через село Озерное. В Ленинском районе поврежден один мостовой переход в селе Кукелево.

Из своих домов эвакуированы 20 человек, в том числе шесть детей. 12 человек уехали к родственникам. В селе Амурзет развернули два пункта временного размещения (ПВР) вместимостью 150 человек, там находятся семь взрослых и один ребенок. Готовы к развертыванию еще девять ПВР во всех районах автономии, в них смогут разместиться более 400 человек.

Ущерб сельхозпроизводителям нанесен в пяти муниципальных районах области. Всего подтоплено 12 135 га земли в 71 хозяйстве. В основном это крестьянско-фермерские хозяйства, а также четыре общества с ограниченной ответственностью, 35 личных приусадебных хозяйств в Смидовичском районе и один производственный кооператив в селе Радде.

Помощь спасателей

В аварийно-восстановительных работах на территории области задействованы 579 сотрудников МЧС и 104 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Спасатели проводят берегоукрепление и продолжают дежурить на большегрузном транспорте для перевозки населения через подтопленные участки. Специалисты оказывают адресную помощь населению, в том числе доставляют продукты питания, медикаменты, воду, гуманитарную помощь и помогают доставлять корреспонденцию.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.