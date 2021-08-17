На юго-востоке Мексики объявили тревогу из-за приближения шторма "Грейс"

МЕХИКО, 17 августа. /ТАСС/. Тревога объявлена на юго-востоке Мексики в связи с приближением тропического шторма "Грейс". Об этом сообщило во вторник агентство Prensa Latina со ссылкой на информацию национального метеорологического центра латиноамериканской страны.

По прогнозам, "Грейс" может набрать силу и превратиться в ураган. Природное явление принесет на полуостров Юкатан сильные ливни, которые вызовут наводнения.

Тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, в субботу достигла уровня тропического шторма и направляется в сторону восточного побережья Мексики.