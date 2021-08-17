СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Вода к утру вторника почти полностью сошла с улиц Керчи, остается подтопленным центральный район города, который из-за дождей на минувшей неделе залило одним из первых, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Вода практически полностью сошла с улиц Керчи. Остается подтопленным один центральный район города, где расположен стадион", - сказал собеседник агентства.

На странице администрации Керчи в Instagram сообщается, что общественный транспорт по-прежнему частично ходит по измененным маршрутам, объезжая подтопленный участок. Троллейбусы работают в ограниченном режиме от улицы Ворошилова до Керченского металлургического завода.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на 16 августа очередной ливень вызвал новые подтопления на 24 улицах Керчи.