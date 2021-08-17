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Лесные пожары в России

На севере Сахалина объявили высокую пожарную опасность лесов

Людей призвали не бросать горящие спички или окурки и не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке

ТАСС, 17 августа. Высокая пожарная опасность в лесах объявлена на территории Охинского района на Сахалине, в связи с чем жителям рекомендовано соблюдать правила безопасности, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"18 августа на территории Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность лесов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности", - говорится в сообщении.

Людям рекомендуется, находясь в лесу, не бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, не оставлять в лесу самовозгораемый материал, не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах.

Охинский район относится к районам Крайнего Севера, его территория занимает северную часть острова Сахалин, климат там самый суровый по области. Численность населения - 21,5 тыс. человек.

По прогнозу синоптиков, в среду на территории Охинского района воздух прогреется до 27 градусов тепла, осадков не ожидается.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСахалинская область
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