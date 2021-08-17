В Крыму ожидают высокую пожароопасность до 21 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Высокая пожароопасность ожидается со вторника по субботу в западных, центральных и южных районах Крыма, сообщается на сайте республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 17-21 августа в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В республике запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.