В Киргизии пять человек погибли после столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика

БИШКЕК, 17 августа. /ТАСС/. Пять человек умерли в результате столкновения в Иссык-Кульской области Киргизии пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем. Об этом ТАСС сообщили во вторник в МЧС республики.

"На 172 км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибли пять человек", - заявила представитель министерства.

По ее данным, после столкновения пассажирского микроавтобуса Mercedes с большегрузной автомашиной MAN пятеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы.

На место ЧП была направлена бригада МЧС для извлечения тел погибших и пострадавших из автомобилей.

Имена погибших и получивших в данном ДТП травмы "в настоящее время уточняются".