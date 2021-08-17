Около 60 водителей в состоянии опьянения выявили за ночь в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичная ГИБДД за ночь выявила около 60 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Рейд проводился в ночь на 15 августа. В результате мероприятия выявлено 152 правонарушения, из которых 38 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 19 - в наркотическом опьянении. Кроме того, 88 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а семь водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Москвы обращает внимание каждого участника дорожного движения на приведенную выше статистику и в очередной раз предупреждает об опасности. "Если вы употребили алкоголь, воспользуйтесь альтернативными средствами передвижения, не совершайте необдуманных действий", - заключили в управлении.