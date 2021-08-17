В Пермском крае двое детей пострадали при обрушении железобетонной плиты

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Железобетонная плита придавила двух девочек в городе Кунгур в Пермском крае, их госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Оба ребенка госпитализированы. В настоящее время их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что двоих девочек придавило железобетонной плитой в заброшенном гараже вечером в понедельник. Спасателей вызвали прохожие, которые подняли плиту и достали детей из-под завала.