{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае двое детей пострадали при обрушении железобетонной плиты

Пострадавших госпитализировали

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Железобетонная плита придавила двух девочек в городе Кунгур в Пермском крае, их госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Оба ребенка госпитализированы. В настоящее время их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что двоих девочек придавило железобетонной плитой в заброшенном гараже вечером в понедельник. Спасателей вызвали прохожие, которые подняли плиту и достали детей из-под завала.

Теги
РоссияПермский край
Суд арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью