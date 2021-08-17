В Новосибирске задержали подозреваемого в серии изнасилований несовершеннолетних

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних в парках, задержан в Новосибирске, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

"В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, после чего он был доставлен к следователю территориального следственного органа", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 августа в полицию Новосибирска обратилась женщина, сообщившая, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в местном парке "Заельцовский". 15 августа поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе города. Там по горячим следам был задержан 22-летний подозреваемый.

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.