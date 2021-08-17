СК возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморья

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамира Ниязова за попытку получить взятку в размере 1,5 млн рублей от осужденного. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Ниязов подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2021 года помощник прокурора при посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры пытался получить от осужденного за мошенничество взятку в размере 1,5 млн рублей за поддержание в суде его ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В СК сообщили, что при получении денег был задержан адвокат, который должен был передать взятку Ниязову. В отношении адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). По ходатайству следствия они заключены под стражу.