На Украине разоблачили схему продажи новорожденных детей иностранцам

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины раскрыли преступную схему, участники которой под прикрытием фиктивных договоров о суррогатном материнстве продавали за границу новорожденных детей. Об этом во вторник сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства", - написал он в Facebook. Клименко уточнил, что этот случай торговли новорожденными следователи и сотрудники департамента миграционной полиции вели более двух лет.

По его словам, в дальнейшем матери отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. "Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей проданы и вывезены с Украины", - указал Клименко.

Глава полиции констатировал, что в стране действует множество подобных групп, так как законодательство в данном аспекте "слишком лояльно". "Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - убежден Клименко.

Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников, которые наладили схему продажи иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Ребенок под ключ" стоил $60 тыс.