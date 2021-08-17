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Обновлено 

После хлопка парогазовоздушной смеси на Ямале пострадали пять рабочих

Их госпитализировали

ТАСС, 17 августа. Хлопок произошел в емкости с парогазовоздушной смесью во время ремонтных работ в коммерческой организации на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу во вторник.

"По данным следствия, 17 августа 2021 года около 11:30 (09:30 мск) на территории коммерческой организации, расположенной в 40 км от города Надыма, при проведении ремонтных работ произошел хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства округа ТАСС уточнили, что пострадали пять человек. 

Следователи организовали доследственную проверку по факту причинения травм рабочим. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельства происшествия.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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