После хлопка парогазовоздушной смеси на Ямале пострадали пять рабочих

ТАСС, 17 августа. Хлопок произошел в емкости с парогазовоздушной смесью во время ремонтных работ в коммерческой организации на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу во вторник.

"По данным следствия, 17 августа 2021 года около 11:30 (09:30 мск) на территории коммерческой организации, расположенной в 40 км от города Надыма, при проведении ремонтных работ произошел хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства округа ТАСС уточнили, что пострадали пять человек.

Следователи организовали доследственную проверку по факту причинения травм рабочим. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельства происшествия.