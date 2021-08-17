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В Самаре загорелся жилой дом

Из здания эвакуировали двух человек

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на площади 120 кв. м в Самаре, из него эвакуированы два человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 13:32 (12:32 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Самарский район, улица Ленинская, 38. Горит одноэтажный жилой дом на площади 120 кв. м", - говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали двух человек. Локализация объявлена в 14:49 (13:49 мск). Для ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 45 человек.

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