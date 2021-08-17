Жителя Магнитогорска оштрафовали за курение на борту самолета "Калининград - Сочи"

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции составили протокол о привлечении к административной ответственности жителя Магнитогорска, который курил на борту самолета "Калининград - Сочи", сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО во вторник.

"Полицейские доставили 39-летнего жителя Магнитогорска в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, где составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета "Калининград - Сочи", где во время полета сработала система пожарной безопасности из-за курения.