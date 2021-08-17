Замдиректора центра отдыха в Ростовской области, где отравились дети, отпустили под залог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Волгодонской районный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей Владимиру Самохину, заместителю директора по эксплуатации ООО "Арт сити" (управляет центром загородного отдыха "Донская Волна" в городе Волгодонске), сообщили во вторник в пресс-службе суда. Ранее из центра с подозрением на отравление были госпитализированы дети.

На минувшей неделе стало известно о выявлении 31 ребенка с признаками отравления, все они находились на тренировочных сборах по фехтованию в городе Волгодонске Ростовской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что дети приехали на сборы из Ростовской области и Краснодарского края. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело.

"В отношении Самохина В. М. избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Самохин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, преступление было совершено в период с 1 по 9 августа. Следователь ходатайствовал об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство оставлено без удовлетворения.

В четверг в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщали, что деятельность пищеблока в центре "Донская Волна" приостановлена по решению суда на 90 суток. В ходе эпидемиологического расследования специалисты службы выявили грубые нарушения санитарного законодательства при организации питания в центре. У восьмерых детей был обнаружен норовирус второго генотипа, при этом были выявлены носители вируса из числа сотрудников.

По состоянию на 12 августа все дети, поступившие с признаками отравления в медучреждение Волгодонска, были выписаны.