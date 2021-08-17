В ДТП с автобусом в КБР погибли два человека

ТАСС, 17 августа. Два человека погибли и еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительным данным, в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса ГАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Центральной районной больнице Баксанского района республики добавили, что среди пострадавших есть ребенок.

"К нам пять человек привезли, одна [женщина] скончалась. Девочку 2008 года рождения увезли в детскую больницу в Нальчик. [На лечении остаются] трое взрослых в больнице, они в тяжелом состоянии",- сказал собеседник агентства.