Житель КБР, пытавшийся выехать в Сирию для присоединения к ИГ, получил четыре года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии, пытавшийся попасть в Сирию, чтобы примкнуть к "Исламскому государству" (организация запрещена в РФ), получил четыре года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Аталикова Залима Хаутиевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ <...> ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый в 2017 году вылетел в Дубай для того, чтобы через несколько стран попасть в Сирию.

"Аталиков вылетел в г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, откуда выехал в Арабскую Республику Египет, а затем - в г. Стамбул Турецкой Республики, в котором в начале мая 2017 г. прибыл в квартиру, используемую участниками МТО "ИГ", где проживал в течение некоторого времени, продолжая предпринимать меры для убытия в САР", - добавили в суде.