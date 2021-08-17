Виновнику ДТП, в котором на Урале погибли двое детей и мужчина, вынесли приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Североуральска (Свердловская область) к шести годам колонии-поселения признав виновным в ДТП, жертвами которого в феврале 2021 года стали двое детей и мужчина. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Вину в совершении преступления мужчина признал. Ивдельский городской суд назначил Александру Соболю наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 февраля 2021 года на 116-м км автодороги Ивдель - ХМАО автомобиль Toyota Land Cruiser двигался по встречной полосе и допустил столкновение с автомашиной Kia Rio, в которой ехала семья с двумя маленькими детьми. В результате ДТП восьмилетняя девочка, пассажир Kia Rio, погибла на месте происшествия, а ее десятилетняя сестра умерла во время транспортировки в больницу. Мужчина был госпитализирован и умер через несколько дней в больнице.