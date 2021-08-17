В крымском селе после подтоплений образовался 12-метровый провал грунта

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Провал грунта в виде воронки глубиной 12 метров образовался из-за сильных дождей и подтоплений на окраине села Бондаренково Ленинского района Крыма, сообщил во вторник ТАСС председатель Войковского сельсовета Игорь Крутьков.

"Воронка образовалась после паводков 14, 15 и 16 августа. 16 августа она полностью обвалилась. Глубина - 12 м. Домовладения от нее находятся на расстоянии 250 м, детская площадка - 150 м. Сейчас мы вызвали МЧС, хотим обследовать, из-за чего это обвалилось, понять картину всего. Мы знаем, что под всей деревней Бондаренково находятся каменоломни", - сказал Крутьков.

По его словам, провал огородили, сегодня планируют начать его засыпку.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.