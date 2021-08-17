В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра

ТАСС, 17 августа. Девятнадцать человек пострадали в Бурятии в результате съезда автобуса с дороги и его опрокидывания с высоты 3,5 метра. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительным данным, в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя автобусом "Урал", съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся с высоты 3,5 метра. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В автобусе находились 20 пассажиров, все они сотрудники комбината. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.