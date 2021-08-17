Власти Якутии предупреждают о задымлении в столице республики в ближайшие дни

ТАСС, 17 августа. Власти Республики Саха (Якутия) предупреждают о задымлении в Якутске и в близлежащих населенных пунктах в ближайшие дни, что связано с работами по тушению природных пожаров. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В связи с активным проведением работ по тушению лесных пожаров в центральной группе районов республики авиационной группировкой ожидается задымление города Якутска и близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе проводятся работы по наземному отжигу лесных пожаров. В результате образуется массивные клубы дыма, разгоняемые ветром.

По данным регионального оперштаба, на территории республики действуют 156 природных пожаров, за сутки локализовали 10 пожаров на площади свыше 265,4 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.