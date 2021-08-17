Экоактивистку Кузьмину отправили под домашний арест по делу о хулиганстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест экоактивистку Ольгу Кузьмину по делу о хулиганстве после того, как она залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы Ольге Кузьминой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 9 октября 2021 года",- сказали в пресс-службе суда. Адвокат обвиняемой Сергей Тельнов заявил ТАСС, что обжалует это решение суда.

Как говорится в тексте постановления о возбуждении дела, Кузьмина с неустановленными соучастниками прибыла в парк. Обманув водителя строительного крана, который думал, что девушка будет осматривать дерево на предмет вредных насекомых, тот поднял ее. После этого Кузьмина начала выкрикивать лозунги против строительных работ, которые ведутся рядом. Прибывшим спасателям она пригрозила спортивным арбалетом, который был у нее с собой.

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на вершину дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал виновной Кузьмину по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначил ей 6 суток административного ареста.