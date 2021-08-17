СК начал проверку после избиения прибывшего на вызов врача-терапевта в Иванове

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после избиения врача-терапевта из Иваново, когда он приехал на вызов к пациенту. Доктор был госпитализирован в нейрохирургию, сообщает во вторник СК по Ивановской области.

"По предварительным данным, вечером 16 августа терапевт поликлиники ОБУЗ "1 ГКБ" получил телесные повреждения во время визита к пациентке. Женщина вызвала врача на дом, где после осмотра между ним и родственником пациентки возник словесный конфликт по поводу лечения женщины, переросший в драку. В результате чего врач был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Областной клинической больницы города Иваново", - сообщает СК.

По данному факту Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области организована доследственная проверка.