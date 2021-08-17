{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве возбудили уголовное дело в отношении мотоциклиста, сбившего двух пешеходов

В результате ДТП погибла 30-летняя женщина, вторая пострадавшая выжила - ее госпитализировали

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на мотоциклиста, влетевшего в двух пешеходов на западе столицы, один из которых погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Русаковской улице мотоциклист сбил двух пешеходов, один из которых погиб, а второй попал в больницу. Водитель мотоцикла тоже получил травмы.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что погибла 30-летняя женщина, а выжившей пострадавшей 64 года.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи
Информация об угрозе цунами не поступала
Читать полностью