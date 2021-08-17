В Москве возбудили уголовное дело в отношении мотоциклиста, сбившего двух пешеходов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на мотоциклиста, влетевшего в двух пешеходов на западе столицы, один из которых погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Русаковской улице мотоциклист сбил двух пешеходов, один из которых погиб, а второй попал в больницу. Водитель мотоцикла тоже получил травмы.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что погибла 30-летняя женщина, а выжившей пострадавшей 64 года.