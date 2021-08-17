В ДТП в Кирове пострадали шесть человек

ТАСС, 17 августа. Два легковых автомобиля столкнулись в Кирове, один из них выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщает пресс-служба областного минздрава.

По данным ГУ МЧС России по региону, авария произошла на перекрестке улиц Чистопрудненской и Ивана Попова. Столкнулись два легковых автомобиля, один выехал на пешеходную зону.

"На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадали шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - сообщили в Минздраве Кировской области.

По предварительной информации, два пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.