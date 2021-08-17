Число отключенных из-за последствий непогоды абонентов в Анапе снизилось до 8 тыс.

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Электроэнергия после ливней и последовавших подтоплений в Анапе все еще отключена для 8 тыс. абонентов, сообщается на официальной странице мэрии города в социальной сети Instagram.

"Без электричества остаются свыше 8 тыс. человек в шести районах города, на Пионерском проспекте и в Алексеевском микрорайоне. <…> В настоящий момент специалисты НЭСК (энергоснабжающая компания в Краснодарском крае - прим. ТАСС) пытаются запустить в центре города новую кабельную линию в 6 кВт, которая позволит обеспечить электричеством 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего после проливных дождей вышли из строя более 140 трансформаторных подстанций. Подтопление территорий и промокшее оборудование препятствуют оперативному устранению повреждений.

При этом по резервной схеме ведется переподключение жилых домов в Алексеевке, в целом в городе установлены 11 мощных дизельных станций, через которые по временной схеме запитаны потребители. Ожидается прибытие еще трех станций и двух бригад энергетиков из соседнего Новороссийска. Также в сельских округах на участках Юго-Западного филиала "Россети Кубань" поврежденные линии электропередачи полностью восстановлены.

Также продолжаются работы по откачке воды, осушке - задействованы 18 бригад.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.