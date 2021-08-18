Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, сорвавшимся с Ключевской сопки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. По имеющимся данным, двое мужчин сорвались с ледника во вторник, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Камчатскому краю.

"Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4 100-4 200 м, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. По причине окончания светового дня привлечение вертолета не представлялось возможным, поэтому было принято решение отправить его с наступлением светлого времени суток. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ "ЦОД" на борту вылетели к месту происшествия", - говорится в сообщении.

Также на помощь туристам из поселка Ключи Усть-Камчатского района следуют спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда. О состоянии пострадавших в настоящий момент информации нет.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.