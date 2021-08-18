Пожар на границе Якутска ликвидировали на площади свыше 2 тыс. га

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар на границе города Якутска ликвидирован. Общая его площадь на территории городского округа превысила 2 тыс. га. Об этом сообщил в среду мэр Якутска Евгений Григорьев.

"Пожар на границе города Якутска ликвидирован, - сообщил Григорьев в своем аккаунте в Instagram. - Общая площадь возгорания на территории городского округа составила более 2 000 га".

Он отметил, что на борьбу с лесным пожаром ушло девять дней. "Каждый день численность группировки менялась в зависимости от ситуации и в пиковые нагрузки доходила до 90 человек. С трудом, но нам удалось за 60 км бездорожья доставить туда технику, в том числе и тяжелую, - три трактора, две водовозки, один погрузчик и три бульдозера, а также тралы, автобус и внедорожный автотранспорт. За время тушения была проложена минерализованная полоса общей протяженностью 70 км, в том числе охватив территорию Намского и Горного районов, что позволило остановить огонь", - добавил Григорьев.

Ранее сообщалось, что природный пожар действует в 57 км от села Маган (входит в территорию округа). 16 августа в мэрии сообщили о локализации пожара.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.