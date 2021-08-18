В ДТП под Красноярском погиб один человек

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком под Красноярском, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого главка МВД.

Столкновение легкового автомобиля ВАЗ с грузовиком DAF произошло около 8 часов утра (04:00 мск). По предварительной информации, водитель легковушки при развороте в обратном направлении допустил столкновение с бензовозом, который ехал во встречном направлении.

"От полученных травм 22-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира легкого автомобиля. Они доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в главке полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия, движение на данном участке идет реверсивно по одной полосе.