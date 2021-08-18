ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Селевой поток сошел с Мутновского вулкана на Камчатке по пути следования туристических групп, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управлению МЧС России по Камчатскому краю.

"Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент мы выясняем, находились ли в этом районе туристы", - сказали в МЧС.

По предварительной информации, грязевая масса образовала затор, где скапливается талая вода из ледников. Находиться вблизи опасно, поскольку не исключается повторный сход грязевого потока, а также опасность представляет возможный прорыв затора и выход водных масс. Туристическим фирмам, осуществляющим деятельность в районе вулкана, разослано предупреждение. Спасатели настоятельно не рекомендуют посещать вулкан в ближайшие дни в целях безопасности.

Мутновский вулкан - действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря, в этом районе проходит несколько популярных туристических маршрутов.