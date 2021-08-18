Спасатели на Камчатке сняли две группы туристов с гор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке помогли пятерым туристам спуститься с гор на полуострове, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Камчатскому краю.

"Помощь спасателей потребовалась сразу пятерым горе-скалолазам. Первый случай произошел в районе бухты Бабия на горе Раковой. Как стало известно, пострадавший, спускаясь с горы, сломал ногу. <...> Спасатели эвакуировали пострадавшего с горы и передали его сотрудникам скорой помощи, которые ожидали у подножия. Второй случай произошел в центре краевой столицы на Никольской сопке. Заявитель сообщил оператору, что на скалистом участке сопки застряли четыре человека и не могут спуститься без помощи спасателей. Информация была передана в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.