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В Японии число погибших из-за ливней достигло восьми

Еще трое числятся пропавшими без вести

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате сильных дождей, который шли в Японии несколько дней, достигло восьми, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Также 16 человек пострадали. Наибольший урон от стихии зафиксирован на юго-западном острове Кюсю, а также в нескольких западных и центральных префектурах, включая Сагу и Нагано. В настоящее время в пострадавших регионах ведется ликвидация последствий схода оползней и разлива рек.

Сильные дожди шли в Японии несколько дней в конце прошлой и начале этой недели. В некоторых районах на юго-западе страны выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического.

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