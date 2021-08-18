В Саратовской области двухлетняя девочка выпала из окна

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна жилого дома в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщается в среду на сайте следственного комитета СК РФ.

"По предварительным данным, 18 августа 2021 года в ночное время в одном из домов по улице Степная города Энгельс из окна квартиры десятиэтажного дома, облокотившись на москитную сетку, выпала девочка в возрасте два года и восемь месяцев. От полученных травм она скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, следователи осматривают помещение.

Саратовская прокуратура начала проверку, выяснилось, что семья была благополучной, в ночь на среду девочка осталась под присмотром бабушки. "Уложив ребенка спать, женщина отлучилась на короткое время из комнаты, а вернувшись, обнаружила отсутствие внучки в кровати и открытое окно, выглянув в которое, увидела ребенка, лежащего на козырьке карниза сетевого магазина. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.