{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Саратовской области двухлетняя девочка выпала из окна

Инцидент произошел в городе Энгельс, ребенок умер на месте
© СК РФ по Саратовской области

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна жилого дома в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщается в среду на сайте следственного комитета СК РФ.

"По предварительным данным, 18 августа 2021 года в ночное время в одном из домов по улице Степная города Энгельс из окна квартиры десятиэтажного дома, облокотившись на москитную сетку, выпала девочка в возрасте два года и восемь месяцев. От полученных травм она скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, следователи осматривают помещение.

Саратовская прокуратура начала проверку, выяснилось, что семья была благополучной, в ночь на среду девочка осталась под присмотром бабушки. "Уложив ребенка спать, женщина отлучилась на короткое время из комнаты, а вернувшись, обнаружила отсутствие внучки в кровати и открытое окно, выглянув в которое, увидела ребенка, лежащего на козырьке карниза сетевого магазина. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Теги
РоссияСаратовская область
В ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека
Авария произошла около села Шипуново, по данным регионального МВД, полицейский во время инцидента был трезв
В ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека
Читать полностью