Житель Камчатки тяжело ранил односельчанина из ружья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Житель поселка Завойко на Камчатке, который два года назад расстрелял соседскую собаку из окна своей квартиры, выстрелил в мужчину. Потерпевший находится в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

"По предварительной информации, 61-летний житель поселка Завойко в ходе возникшего конфликта выстрелил из карабина "Сайга", собственником которого он является, в 56-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На данный момент гражданин помещен в изолятор временного содержания", - сказали в пресс-службе.

Житель поселка Завойко начал проявлять агрессию еще два года назад: тогда мужчина расстрелял соседскую овчарку из окна своей квартиры. После убийства он выбежал на улицу с ножом и нунчаками и напал на владельца собаки, ударив его по голове, при этом местные жители отмечали, что убитая овчарка не была агрессивной. Тогда наказания мужчине избежать удалось.