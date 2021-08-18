Сотрудники агентства БелаПАН сообщили, что белорусские силовики проводят у них обыски

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проводят обыски у сотрудников информационной компании БелаПАН. Об этом сообщила в среду интернет-газета компании Naviny.by.

"О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева", - отмечается в сообщении.

Также, по данным интернет-издания, не выходят на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков. В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.