В ЕАО паводок подтопил 26 домов и около 1,8 тыс. дачных и приусадебных участков

ТАСС, 18 августа. Паводок подтопил в Еврейской автономной области (ЕАО) 26 жилых домов и более 1,8 тыс. приусадебных и дачных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

"В результате подъема уровня воды [реки Амур] в пяти муниципальных образованиях области, в 19 населенных пунктах затоплено 26 жилых домов (за сутки плюс 18) в которых проживает 58 человек (плюс 35), в том числе семь детей, один объект топливно-энергетического комплекса, три подвальных помещения социально-значимых объектов, 404 приусадебных участков (за сутки плюс 46 участков), 1 398 дачных участков (за сутки плюс 302), 37 участков автомобильных дорог (за сутки плюс 10), общей протяженностью 18 904 м (плюс 2 735 за сутки), два автомобильных моста, 13 378 га сельскохозяйственных земель (за сутки плюс 1 243)", - сказали в пресс-службе.

В двух пунктах временного размещения в Октябрьском районе находятся девять человек, в том числе один ребенок.

На предстоящие сутки, в связи с продолжающимся подъемом уровней воды на участке Нижнеспасское - Хабаровск, прогнозируется ухудшение обстановки с дополнительным подтоплением 17 жилых домов, в которых проживают 62 человека, в том числе шесть детей, 44 приусадебных участка, 250 участков садовых некоммерческих товариществ (всего 294 земельных участка) и 800 га земель сельхоз назначения.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.