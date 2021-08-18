Штормовое предупреждение объявили в Амурской области в связи с циклоном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение распространено в Амурской области в связи с надвигающимся циклоном. В большинстве районов области пройдут сильные дожди, сообщил в среду пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в связи с выходом циклона с системой активных атмосферных фронтов с 19 августа на территории Амурской области ожидается неустойчивый характер погоды", - говорится в сообщении

В четверг преимущественно на севере, а с пятницы и по воскресенье в большинстве районов области ожидаются дожди, местами ливни с грозами, вероятность выпадения осадков до 40 мм и более за сутки. Смещение циклона будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, выпадением осадков ливневого характера вероятность подтопления дорог, приусадебных участков, земель сельхозназначения остается чрезвычайно высокой как при прохождении паводков на малых реках, так и при формировании паводков на равнинных территориях", - отметили в ведомстве.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено около 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей. Гидрологи оценивают ситуацию на реках в Амурской области как стабильную и прогнозируют спад уровня воды.