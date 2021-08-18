Амур у Хабаровска поднялся до опасных отметок

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска в среду поднялся до 6 м, что является опасной отметкой для города. Об этом сообщили на сайте Дальневосточного Гидрометцентра.

"Уровень Амура - 600 см", - следует из данных сайта. Утром в среду уровень Амура составлял 595 см, он поднялся на 9 см за сутки. Гребень паводка подойдет к городу на этой неделе, вода поднимется до 650 см.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе подтоплено 19 жилых домов, 50 приусадебных участков, свыше 1 480 дачных участков, 155 земельных участков и 36 участков дорог в Хабаровске и на островных территориях города, в населенных пунктах Хабаровского, Нанайского, Амурского и Комсомольского районов. Дома подтоплены в селе Корсаково-2. Там дежурят спасатели. Группы также дежурят на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный у Хабаровска, которые стремительно покрываются водой из-за паводка. Транспортное сообщение с левобережьем прекращено, но, несмотря на это, на дачах продолжают оставаться люди.

"Большое внимание - Большому Уссурийскому. Здесь остаются большинство дачников. Во многих местах на острове добраться до жителей можно только на лодке. Патрульные группы спасателей информируют население о складывающейся обстановке, уточняют, какая необходима помощь. Как рассказывают сами сотрудники МЧС России, нескольким людям уже помогали в транспортировке крупногабаритных вещей: мебели, техники, ценного имущества. На острове продолжают оставаться люди пожилые и с ограниченными физическими возможности. Их спасатели навещают ежедневно, а то и несколько раз в день", - говорится в распространенном региональным главком МЧС релизе.

Отмечается, что местные, пережившие уже не один паводок, имеют при себе все необходимое для автономного существования - дизельные генераторы и топливо для них, мобильные телефоны, продукты питания, питьевую воду и медикаменты. Дежурства на островах будут осуществляться до момента стабилизации паводковой обстановки.