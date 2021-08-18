СК возбудил дело после пропажи малолетнего ребенка в Смоленской области

ТАСС, 18 августа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки 2019 года рождения в Смоленской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило 17 августа. По предварительным данным, ребенок ушел утром из дома, расположенного на территории Шелукова урочища в Темкинском районе, и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В непосредственной близости от места исчезновения ребенка располагается лесной массив и водные объекты, добавили в сообщении.

Поисковые мероприятия проходят с привлечением сотрудников правоохранительных органов, добровольцев поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местных жителей. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.