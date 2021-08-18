Разгерметизация газопровода произошла на месторождении в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Разгерметизация газопровода произошла в ночь на среду на месторождении в Оренбургской области "Газпромнефть-Оренбурга". Экологи зафиксировали в воздухе превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 25 раз. Об этом сообщило в среду министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

В настоящий момент единая система экологического мониторинга Оренбургской области не фиксирует превышения ПДК на месторождении, работа газопровода была оперативно остановлена для ремонтных работ. "17 августа в 23:00 (21:00 мск) на Восточном участке Оренбургского месторождения ООО "Газпромнефть-Оренбург" произошла разгерметизация технологического газопровода. <…> Результаты исследований показали превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду до 25 раз", - говорится в сообщении.

"Для контроля мониторинга воздуха в прилегающих к месторождению населенных пунктах всю ночь работали передвижные эколаборатории предприятия. Ночью были зафиксированы кратковременные превышения ПДК с последующей нормализацией состояния воздуха. На 09:00 (07:00 мск) превышения ПДК не зафиксировано", - рассказали ТАСС в "Газпромнефть-Оренбурге".

По данным министерства, работа газопровода была оперативно остановлена благодаря единой системе экологического мониторинга Оренбургской области, зафиксировавшей превышение в воздухе концентрации вредных веществ. Сероводород распространился в районе населенных пунктов Бердянка, Паника, Чкалов Оренбургского района.

Сведения о зафиксированных превышениях ПДК вредных веществ в воздухе направлены в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. По данным фактам начаты проверки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, было три вызова фельдшера на дом с жалобами на головную боль и повышенное давление, жителям оказали помощь, но отравления сероводородом на данный момент не зафиксированы.