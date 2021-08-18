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Один человек погиб в пожаре в Новосибирской области

Пострадали четыре человека

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в результате возгорания в частном доме в поселке Сузун Новосибирской области в ночь на среду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара погибла женщина 1982 года рождения, пострадали четыре человека. По предварительным данным, погибшая спасла из горящего дома двух малолетних детей, ее племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив окно. Пострадавшие с различными травмами и ожогами доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Причиной гибели женщины, по предварительной информации стало то, что она вернулась в дом за документами и не успела покинуть здание. На локализацию возгорания понадобилось две минуты, а на ликвидацию открытого горения чуть больше десяти. Общая площадь пожара составила 58 кв. м.

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