Мужчину госпитализировали с ранением после стрельбы в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранение после инцидента со стрельбой на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга. Стрелявший задержан. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе на Сенной площади. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что около 01:30 мск у дома номер 4 по Сенной площади в ходе конфликта 26-летний гражданин выстрелил в своего 24-летнего оппонента", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован. Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что мужчина получил ранение в спину.

На месте происшествия полицейские изъяли похожий на пистолет предмет, а также четыре патрона и гильзу. Модель оружия устанавливается. Как следует из распространенного главком видео, на месте ЧП полицейские также задержали предполагаемого стрелка.