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Лесные пожары в России

Открытое горение на лесном пожаре около свердловского санатория ликвидировали

В санаторий начали возвращаться эвакуированные ранее сотрудники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте природного пожара под Первоуральском в Свердловской области, около которого накануне эвакуировали постояльцев санатория "Озеро Глухое". Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона в среду.

"В настоящий момент открытого горения нет, осталось небольшое задымление, которое обрабатывается водой из двух близлежащих озер Глухое и Лебяжье. На месте продолжают работать бригады Авиалесохраны, МЧС и Минобороны. Угрозы населению нет", - цитирует департамент министра природы и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, который находится на месте событий.

В санаторий "Озеро Глухое" возвращаются эвакуированные накануне сотрудники, добавили в департаменте.

17 августа в Первоуральском городском округе зафиксировали лесной пожар на площади 40 га. Вечером во вторник было принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое", который располагается вблизи с очагом.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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