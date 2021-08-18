Cуд отложил рассмотрение апелляций на приговор депутату на Урале за случайное убийство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного за причинение смерти по неосторожности, по причине его болезни. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Свердловский областной суд отложил на 2 сентября рассмотрение апелляционных жалоб по делу депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина в связи с поступившим сообщением о его болезни", - говорится в сообщении.

Серовский районный суд Свердловской области приговорил Коркина к 1 году ограничения свободы по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Согласно материалам, 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьва Гаринского городского округа, в результате неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил из охотничьего ружья в пассажира лодки, в которой они находились. В результате пострадавший умер 8 февраля 2020 года в больнице.