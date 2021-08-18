На Кубани ликвидировали подтопления в 22 из 33 населенных пунктов

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Больше половины населенных пунктов, подтопленных в результате дождей в Краснодарском крае, освобождены от воды, подтопленными остаются по состоянию на среду 490 частных домовладений и 1 006 придомовых территорий, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что циклон оказал воздействие на 33 населенных пункта в шести муниципалитетах Краснодарского края. "По состоянию на 18 августа полностью освобождены от воды 22 населенных пункта (в Темрюкском районе - восемь, в Анапе - пять, в Славянском районе - восемь и в Новороссийске - один). За сутки вода откачана из 269 частных домовладений и с 975 придомовых территорий, восстановлена жизнедеятельность более 2 000 граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подтопленными остаются 490 частных домовладений и более одной тысячи придомовых территорий. По данным ведомства, в пунктах временного размещения остается 901 человек, в том числе 323 ребенка, в Анапе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.