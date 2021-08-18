ГУ МВД по Новосибирской области требует взыскать 2,8 млн с организаторов акций в январе

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Главное управление МВД по Новосибирской области подало иск на организаторов несанкционированных акций в январе текущего года в Новосибирске. Истец просит взыскать с них 2,8 млн рублей за привлечение к работе правоохранителей и служебной техники в выходной день, говорится в сообщении на сайте Железнодорожного суда.

"В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление от ГУ МВД России по Новосибирской области к организаторам несогласованного публичного мероприятия, которое прошло 23 января 2021 года у памятника В. И. Ленину на площади Ленина, Бойко Сергею, Маркелову Даниилу, Носковец Елене, Поздняковой Наталье, Якименко Вячеславу, Янковскому Аркадию. Истец просит взыскать с Бойко С. А., Маркелова Д. А., Носковец Е. В., Поздняковой Н. А., Якименко В. Д., Янковского А. Э. солидарно как с организаторов несогласованного публичного мероприятия 2 822 112,45 рублей в счет возмещения вреда, причиненного ГУ МВД России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В обосновании иска отмечено, что сотрудники ОВД и служебный транспорт были привлечены для работы в выходной день. Отмечается, что данные лица были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") как организаторы мероприятия. Предварительное заседание по делу состоится 20 сентября.

Несогласованные акции прошли 23 января в крупных городах России. В Новосибирске их организаторы - шесть человек - были арестованы на срок до 28 дней.