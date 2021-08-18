Ведомство США заявило о снятии угрозы цунами у берегов Вануату

ТАСС, 18 августа. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил о снятии угрозы возникновения этого природного явления у берегов Вануату.

"Нет предупреждения о цунами <...> или угрозы", - отмечается в сообщении, размещенном в среду на сайте центра.

Ранее сейсмологи Геологической службы США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату, эпицентр подземных толчков находился примерно в 16 км к северу от города Порт-Олри, где проживает 1 951 человек. Очаг залегал на глубине 91 км. Изначально магнитуда оценивалась в 7,1.

Информация о жертвах и серьезных разрушениях не поступала.

Вануату - островное государство в Меланезии с населением около 300 тыс. человек.