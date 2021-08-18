В Краснодаре из-за возгорания машины возле ТЦ эвакуировали 1,5 тыс. посетителей

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 1,5 тыс. человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания грузового автомобиля возле ТЦ, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Крылатая. Произошло загорание кабины грузового автомобиля на площади 8 кв. м. Проводилась эвакуация, количество людей 1 500. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. В краевом главке МЧС уточнили, что инцидент произошел на внутренней парковке торгового центра. На данный момент пожар ликвидирован.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, возгорание автомобиля произошло неподалеку от торгового центра "OZ Молл".