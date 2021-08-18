В Амурской области прогнозируется подъем воды из-за дождей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Циклон, который ожидается в Амурской области к концу недели, повлияет на гидрологическую обстановку в регионе - гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С выходом циклонов в период с 19 по 23 августа на территории области прогнозируется неустойчивый характер погоды с дождями разной интенсивности, в результате чего возможен подъем уровней воды в реках", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в ближайшие двое суток на основных реках области спад уровней воды продолжится, в среднем он составит 0,1-0,3 м, местами по среднему Амуру и Зее - на 0,3-0,5 м.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в пятницу в Амурской области объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. "Максимальное количество осадков предполагается по долине реки Амур от Магдагачинского до Архаринского района", - цитирует пресс-служба директора Амурского ЦГМС Виталия Соловьева.

В Амурской области продолжаются работы по восстановлению разрушенных паводком участков дорог. В частности, на особом контроле участки, по которым пролегают школьные маршруты. "В преддверии начала учебного года на особом контроле стоит восстановление участков дорог, где пролегают школьные маршруты", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, без транспортного сообщения остаются 13 населенных пунктов в Белогорском, Ромненском, Михайловском, Архаринском, Серышевском районах. Работы по восстановлению проезда на автодорогах ведутся после схода воды.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.